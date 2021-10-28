МХП стал лидером производства соевого масла
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинские предприятия по итогам 2020-2021 маркетингового года произвели 198,7 тысяч тонн соевого масла, что на 22% ниже показателя минувшего сезона (254,9 тыс.т). Лидером стал агрохолдинг МХП. Об этом сообщили в “Укролияпром”, передает УНН.
“Лидером по производству продукции за отчетный период стало ООО „Катеринопольский элеватор“ (МХП), которое выпустило 22% от общего количества этого вида продукции. Вторым — ООО „Глобинский перерабатывающий завод“ („Астарта“), который занял 16,4% рынка, третьим — ООО „Транзпостач“ (13,4%)”, — прокомментировали в “Укролияпром”.
К слову
Агрохолдинг МХП увеличил поставки курятины заграницу. За 9 месяцев 2021 года компания поставила за рубеж 300 тысяч тонн курятины, что на 8% больше, чем в прошлом году.