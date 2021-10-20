МХП Косюка наростив експорт курятини

Цифри

За 9 місяців 2021 року компанія поставила за кордон 300 тисяч тонн курятини, що на 8% більше, ніж торік.

Зокрема, у ІІІ кварталі МХП експортував 108 тисяч тонн курятини.

Крім того, компанія наростила продажі курятини на внутрішньому ринку — на 10% за рік.

Довідка УНН

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює всі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.