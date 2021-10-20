МХП Косюка нарастил экспорт курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка обнародовал операционные результаты своей деятельности, где в частности говорится об увеличении экспорта курятины, передает УНН.
Цифры
За 9 месяцев 2021 года компания поставила за рубеж 300 тысяч тонн курятины, что на 8% больше, чем в прошлом году.
В частности, в III квартале МХП экспортировал 108 тысяч тонн курятины.
Кроме того, компания нарастила продажи курятины на внутреннем рынке — на 10% за год.
Справка УНН
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.