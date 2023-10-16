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МХП стала найактивнішою компанією на платформі ДонорUA for Teams

Київ • УНН

 • 256309 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Працівники МХП - найактивніші на платформі для корпоративних донорів DonorUA for Teams, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

МХП стала найактивнішою компанією на платформі ДонорUA for Teams

Деталі

Так, наразі 169 людей уже зареєструвалися та здали кров на потреби військових та медзакладів.

«З початку повномасштабного вторгнення усі соціальні проєкти МХП ми робимо з нахилом на підтримку держави та військових. На всіх підприємствах компанії День донора проводимо вже кілька років поспіль, і цьогоріч вирішили залучити професіональну команду ДонорUA, щоб привернути ще більшу увагу колег до донорського руху», – зазначає директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.

З червня 2023-го МХП організувала вже три події в офісах компанії разом з ДонорUA for Teams. Ця платформа корисна тим, що працівники можуть долучатися з різних міст і мають можливість зробити донацію в будь-який день, але при цьому їхній вклад зарахується до командного заліка компанії.

«Донорство додає єдності в колективі й розуміння, що Перемогу можна наближати в будь-який спосіб!», - переконані в МХП.

Довідка

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро-, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей «М'ясомаркет», заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».

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