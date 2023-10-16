МХП стала самой активной компанией на платформе ДонорUA for Teams

Детали

На данный момент 169 человек уже зарегистрировались и сдали кровь на нужды военных и медучреждений.

«С начала полномасштабного вторжения все социальные проекты МХП мы делаем с уклоном на поддержку государства и военных. На всех предприятиях компании День донора проводим уже несколько лет подряд, и в этом году решили привлечь профессиональную команду ДонорUA, чтобы привлечь еще большее внимание коллег к донорскому движению», – отмечает директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.

С июня 2023-го МХП организовала уже три события в офисах компании вместе с ДонорUA for Teams. Эта платформа полезна тем, что работники могут участвовать из разных городов и имеют возможность сделать донацию в любой день, но при этом их вклад засчитывается в командный зачет компании.

«Донорство добавляет единства в коллективе и понимание, что Победу можно приближать любым способом!» - убеждены в МХП.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро-, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей «М'ясомаркет», заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».