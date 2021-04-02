МХП поділився досвідом у розвитку відновлюваної енергетики

Деталі

Так, в 2012 році "МХП Еко Енерджи" почала займатися впровадженням біогазових технологій. Через рік, в 2013 році компанія запустила першу біогазову установку потужністю 5,5 МВт (в Дніпропетровській області).

У 2019-му була введена в експлуатацію перша черга комплексу "Біогаз Ладижин" на Вінниччині. В подальшому комплекс став найбільшим в Європі об’єктом із переробки курячого посліду, встановленою потужністю 12 МВт.

Цитата:

"Кількість біогазу, що сьогодні виробляється на існуючих потужностях є еквівалентом 40 млн м3 біометану на рік, а використовуючи весь потенціал органічної сировини можна щорічно виробляти 100 млн м3, які є фактично повним аналогом природного газу, тільки відновлюваного та “зеленого” походження. Біометан є надзвичайно актуальним із точки зору декарбонізації та заміщення природного газу, в тому числі й імпортного, також цей продукт є дуже цікавим для реалізації на європейському ринку", — розповів директор "МХП Еко Енерджи" Iван Тракслер.

Він додав, що для МХП розвиток відновлюваної енергетики відіграє вкрай важливу роль. Мова, серед іншого, про екологічні проекти компанії з виробництва біогазу та органічних добрив.

Що було раніше

В березні 2021 року "МХП Еко Енерджи" підписав меморандум з німецькою компанією Ellmann Engineering щодо використання зеленого водню і його трансформації на біометан.