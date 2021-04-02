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МХП поделился опытом в развитии возобновляемой энергетики

МХП поделился опытом в развитии возобновляемой энергетики

Киев  •  УНН

 • 16418 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Компания "МХП Эко Энерджи" развивает возобновляемую энергетику в Украине с 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Так, в 2012 году "МХП Эко Энерджи" начала заниматься внедрением биогазовых технологий. Через год, в 2013 году компания запустила первую биогазовую установку мощностью 5,5 МВт (в Днепропетровской области).

В 2019-м была введена в эксплуатацию первая очередь комплекса "Биогаз Ладыжин" в Винницкой области. В дальнейшем комплекс стал крупнейшим в Европе объектом по переработке куриного помета, установленной мощностью 12 МВт.

Цитата:

"Количество биогаза, которое сегодня производится на существующих мощностях является эквивалентом 40 млн м3 биометана в год, а используя весь потенциал органического сырья можно ежегодно производить 100 млн м3, которые являются фактически полным аналогом природного газа, только возобновляемого и "зеленого" происхождения. Биометан является чрезвычайно актуальным с точки зрения декарбонизации и замещения природного газа, в том числе и импортного, также этот продукт является очень интересным для реализации на европейском рынке", - рассказал директор "МХП Эко Энерджи" Иван Тракслер.

Он добавил, что для МХП развитие возобновляемой энергетики играет крайне важную роль. Речь, среди прочего, об экологических проектах компании по производству биогаза и органических удобрений.

Что было раньше

В марте 2021 года "МХП Эко Энерджи" подписал меморандум с немецкой компанией Ellmann Engineering по использованию зеленого водорода и его трансформации в биометан.

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