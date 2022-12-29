“МХП-Громаді” придбав сучасне медичне обладнання для Черкаської обласної лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” придбав для Черкаської обласної лікарні сучасний апарат для діагностики слуху. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.
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“Зараз на обліку в сурдологічному кабінеті перебуває 33 тисячі людей з вадами слуху, серед яких багато наших захисників. Новий аудіометр має 2 переваги: скорочує час обстеження до 10-15 хвилин і мінімізує больові відчуття”, - повідомили в “МХП-Громаді”.
Деталі
Окрім того, благодійники придбали 8 комплектів імплантів, які необхідні під час операцій зі зрощення кісток військових. Сучасні імпланти дозволяють травматологам оперативно регулювати розмір, адже рентген не завжди надає достовірні дані.
Нагадаємо
Раніше “МХП-Громаді” передав багатофункціональне обладнання для лікарні “Охмадит”.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.