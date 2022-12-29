"МХП-Громаде" приобрел современное медицинское оборудование для Черкасской областной больницы

Цитата

“Сейчас на учете в сурдологическом кабинете состоит 33 тысячи людей с недостатками слуха, среди которых много наших защитников. Новый аудиометр имеет 2 преимущества: сокращает время обследования до 10-15 минут и минимизирует болевые ощущения”, - сообщили в “МХП-Громаде”.

Детали

Кроме того, благотворители приобрели 8 комплектов имплантов, необходимых во время операций по сращиванию костей военных. Современные импланты позволяют травматологам оперативно регулировать размер, ведь рентген не всегда дает достоверные данные.

Напомним

Ранее “МХП-Громаде” передал многофункциональное оборудование для больницы “Охмадит”.

Справка

"МХП–Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.