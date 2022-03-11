Міжнародний суд видав ордер на арешт трьох представників Південної Осетії за війну 2008 року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Прокурор Гаазького Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан подав заяву про видачу ордерів на арешт трьох чиновників з Південної Осетії. Є підстави вважати, що вони відповідальні за воєнні злочини в Південній Осетії у 2008 році. Про це інформує УНН з посиланням на Civil.
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“Моя заява щодо ордерів на арешт зосереджена саме на незаконному ув’язненні, жорстокому поводженні, захопленні заручників і подальшому незаконному переміщенні цивільних етнічних грузинів в контексті окупації Російською Федерацією”, - повідомив Карім Хан.
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У воєнних злочинах звинувачують колишнього міністра внутрішніх справ, генерал-лейтенанта Михайла Міндзаєва, ексначальника ізолятора попереднього ув'язнення МВС Гамлета Гучмазова та фактичного представника президента з прав людини Давида Санакоєва. За словами Каріма Хана, розслідування додатково виявило, що ймовірно “навмисно сприяв вчиненню деяких із цих злочинів” В’ячеслав Борисов, тодішній генерал-майор Збройних сил Росії й заступник командувача ВДВ.
Після відведення грузинських військ з Південної Осетії, за даними МКС, російські війська почали захоплювати мирних громадян Грузії, більшість з яких були люди похилого віку і хворі, які не могли покинути домівок.
“Мій офіс зробив висновки про подібні моделі поведінки під час попереднього вивчення ситуації в Україні. Я як і раніше глибоко стурбований триваючими звинуваченнями у міжнародних злочинах, які відбуваються сьогодні на тлі активних бойових дій в Україні”, - зазначив Хан.
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