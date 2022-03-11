Международный суд выдал ордер на арест трех представителей Южной Осетии за войну 2008 года

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“Мое заявление относительно ордеров на арест сосредоточено именно на незаконном заключении, жестоком обращении, захвате заложников и последующем незаконном перемещении гражданских этнических грузин в контексте оккупации Российской Федерацией”, — сообщил Карим Хан.

Детали

В военных преступлениях обвиняют бывшего министра внутренних дел, генерал-лейтенанта Михаила Миндзаева, экс-начальника изолятора предварительного заключения МВД Гамлета Гучмазова и фактического представителя президента по правам человека Давида Санакоева. По словам Карима Хана, расследование дополнительно выявило, что вероятно “намеренно способствовал совершению некоторых из этих преступлений” Вячеслав Борисов, тогдашний генерал-майор Вооруженных сил России и заместитель командующего ВДВ.

После отвода грузинских войск из Южной Осетии, по данным МУС, российские войска начали захватывать мирных граждан Грузии, большинство из которых были люди преклонного возраста и больные, которые не могли покинуть дома.

“Мой офис сделал выводы о подобной модели поведения во время предварительного изучения ситуации в Украине. Я по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимися обвинениями в международных преступлениях, которые происходят сегодня на фоне активных боевых действий в Украине”, — отметил Хан.

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