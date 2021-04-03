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Міжнародний кінофестиваль Docudays UA оголосив переможців

Міжнародний кінофестиваль Docudays UA оголосив переможців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA у Києві 2 квітня оголосив переможців. Головну нагороду конкурсу Docu/Україна отримав фільм "Земля Івана" Андрія Лисецького. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу кінофестивалю.

Деталі

Цього року фестиваль і оголошення переможців проходили в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу та посилення карантинних заходів.

Головний конкурс щорічно проводиться у трьох секціях: повнометражні стрічки, короткометражні та міжнародні фільми. Окремі призи також вручає спеціальне студентське журі та організатори фестивалю.

У національному конкурсі переміг фільм "Земля Івана" Андрія Лисецького про художника-самоука Івана Приходька.

У міжнародному конкурсі перемогла картина грузинського режисера Саломе Джаш "Приборкання саду".

Нагорода "Настоящего времени", офіційного партнера фестивалю, у номінації Rights Now дістався картині "Цей дощ ніколи не закінчиться" Аліни Горлової.

Головний приз правозахисної секції Rights Now отримала стрічка "Колумбійська сім’я" Тані Воль Сьоренсен про сім’ю, яку розділила правозахисна діяльність.

Приз імені Андрія Матросова дістався картині "Чим далі – тим краще" Анни Ярошевич.

Головний приз студентського журі дістався фільму "Маленький Самді" про боротьбу з наркозалежністю.

Кращим короткометражним фільмом визнали "Океан" Пауля Шойфлера.

Довідково

Docudays UA — найбільший міжнародний фестиваль документального кіно в Україні. Проходить щороку впродовж останнього тижня березня у Києві. По завершенню Docudays UA традиційно презентує найкращі фільми програми в регіонах України у рамках Мандрівного фестивалю.

Місією фестивалю є створення можливостей для глядачів в Україні дивитися актуальні документальні стрічки з усього світу. Фестиваль прагне зформувати активну громадянську позицію, обізнаність щодо прав людини та повагу до людської гідності.

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