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Міжнародні змагання «Ігри Воїнів»: утворено робочу групу для підготовки збірної команди України

Міжнародні змагання «Ігри Воїнів»: утворено робочу групу для підготовки збірної команди України

Київ • УНН

 • 156683 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Кабінет міністрів України утворив робочу групу з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2022 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Цитата

«Утворено робочу групу з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2022 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів». Затверджено план заходів з організації та забезпечення підготовки збірної команди України», - написав Мельничук.

Доповнення

Україна отримала запрошення для участі в Warrior Games (Ігри Воїнів).

Цьогоріч Ігри Воїнів відбудуться у спортивному комплексі ESPN Wide World of Sports на курорті Walt Disney поблизу Орландо, штат Флорида, з 16 по 29 серпня 2022 року. Кожна команда може виставити до 40 спортсменів.

Warrior Games – це спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення або хвороби під час виконання бойових завдань.

Додамо

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомляв, що українські спортсмени готові бойкотувати змагання, на які допустать представників з рф та білорусі.

Українські Національні Новини

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