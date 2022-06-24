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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Международные соревнования «Игры Воинов»: создана рабочая группа для подготовки сборной команды Украины

Международные соревнования «Игры Воинов»: создана рабочая группа для подготовки сборной команды Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Кабинет министров Украины создал рабочую группу по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины и ее участию в 2022 году в международных спортивных соревнованиях «Игры Воинов». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Создана рабочая группа по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины и ее участия в 2022 году в международных спортивных соревнованиях «Игры Воинов». Утвержден план мероприятий по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины», - написал Мельничук.

Дополнение

Украина получила приглашение для участия в Warrior Games (Игорь Воинов).

В этом году Игры Воинов состоятся в спортивном комплексе ESPN Wide World of Sports на курорте Walt Disney вблизи Орландо, штат Флорида, с 16 по 29 августа 2022 года. Каждая команда может выставить около 40 спортсменов.

Warrior Games – это спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения или болезни во время выполнения боевых задач.

Добавим

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщал, что украинские спортсмены готовы бойкотировать соревнования, на которые допустят представителей из рф и беларуси.

Украинские Национальные Новости

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