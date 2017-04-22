Міжнародні партнери України будуть здивовані судовими процесами над М.Мартиненком і С.Переломою - САП

“Те що я для себе, на жаль, виніс, що народні депутати, присутні тут і інші незрозумілі особи, які викрикували, погрожували як і прокурорам, так і судді, на жаль, чинили тиск. Я впевнений, що наші міжнародні партнери, які підтримують Україну в її прагненнях до перемоги такого суспільно негативного явища як корупція, вони будуть дуже здивовані таким судовим процесом”, — сказав Р.Симків.

За його словами присутні народні депутати заважали судовому процесу.

Він зазначив, що стороні обвинувачення для того, щоб донести свою позицію щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним потрібно “30-40 хвилин, не більше”.

Р.Симкін підкреслив, що підозри як М.Мартиненка так і С.Переломи у скоєнні злочинів є обґрунтованими.

Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для заступника голови НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи у кримінальному провадженні щодо ДП “Схід ГЗК” до 12:00.

Також, як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва переніс на 10 ранку розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку. Таке рішення оголосив слідчий суддя Олександр Бобровник.