Міжнародні партнери України будуть здивовані судовими процесами над М.Мартиненком і С.Переломою - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міжнародні партнери України будуть здивовані сьогоднішнім судовим процесом з обрання запобіжних заходів колишньому народному депутату Миколі Мартиненку та заступнику голови НАК “Нафтогаз України” Сергію Переломі. Про це журналістам заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків, передає кореспондент УНН.
“Те що я для себе, на жаль, виніс, що народні депутати, присутні тут і інші незрозумілі особи, які викрикували, погрожували як і прокурорам, так і судді, на жаль, чинили тиск. Я впевнений, що наші міжнародні партнери, які підтримують Україну в її прагненнях до перемоги такого суспільно негативного явища як корупція, вони будуть дуже здивовані таким судовим процесом”, — сказав Р.Симків.
За його словами присутні народні депутати заважали судовому процесу.
Він зазначив, що стороні обвинувачення для того, щоб донести свою позицію щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним потрібно “30-40 хвилин, не більше”.
Р.Симкін підкреслив, що підозри як М.Мартиненка так і С.Переломи у скоєнні злочинів є обґрунтованими.
Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для заступника голови НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи у кримінальному провадженні щодо ДП “Схід ГЗК” до 12:00.
Також, як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва переніс на 10 ранку розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку. Таке рішення оголосив слідчий суддя Олександр Бобровник.