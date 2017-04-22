Международные партнеры Украины будут удивлены судебными процессами над Н.Мартыненко и С.Переломой - САП

“То, что я для себя, к сожалению, вынес, что народные депутаты, присутствующие здесь и другие непонятные лица, выкрикивали, угрожали как и прокурорам, так и судьи, к сожалению, оказывали давление. Я уверен, что наши международные партнеры, которые поддерживают Украину в ее стремлениях к победе такого общественно негативного явления как коррупция, они будут очень удивлены таким судебным процессом”, — сказал Р.Симкив.

По его словам присутствущие народные депутаты мешали судебному процессу.

Он отметил, что стороне обвинения для того, чтобы донести свою позицию относительно избрания меры пресечения подозреваемым нужно “30-40 минут, не больше”.

Р.Симкин подчеркнул, что подозрения как Н.Мартыненко так и С.Переломы в совершении преступлений являются обоснованными.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для заместителя председателя НАК “Нафтогаз Украины” Сергея Переломы в уголовном производстве по ГП “Восток ГОК” до 12:00.

Также, как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева перенес на 10 утра рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко . Такое решение огласил судья по Александр Бобровник.