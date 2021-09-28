Міжнародні аналітики спрогнозували невизначене майбутнє для "Кернел" і попередили про це інвесторів

Свій аналіз саме цієї компанії вони пояснили істотним зростанням акцій на Варшавській біржі за останні кілька місяців.

Однак, у майбутньому компанію очікує негативна прибутковість, впевнені аналітики.

У зв’язку з цим вони радять чинним акціонерам “Кернел” зважити ризики володіння акціями.

“З огляду на невизначеність, пов’язану з негативною прибутковістю у майбутньому, це може бути саме час, щоб знизити ризик свого портфеля”, — йдеться в повідомленні.

Також експерти дали кілька порад потенційним акціонерам компанії, попередивши їх про те, що в найближчому майбутньому “Кернел” очікує “висока невизначеність”. Аналітики не рекомендують купувати акції “Кернел”, називаючи їх зростання “короткостроковим”.

“Ми виявили три попереджувальних ризики. По-перше, очікується, що прибуток "Кернел“ буде знижуватися в середньому на 12,3% у рік, протягом наступних 3 років.

По-друге, "Кернел“ має високий рівень боргу.

По-третє, компанія має нестійкий послужний список дивідендів”, — йдеться в аналізі.

Довідка

Аналітики Simply Wall St допомагають роздрібним інвесторам ухвалити найкращі рішення щодо вкладення коштів.

Доповнення

Додамо, що значне зростання акцій “Кернел” на Варшавській біржі стало фіксуватися після оголошення про buyback. Компанія вирішила викупити свої акції з біржі на 250 млн доларів. Після публікації такого оголошення, акції “Кернел” почали зростати з 49 злотих до сьогоднішніх 60 злотих. Причому, до оголошення buyback акції “Кернел” падали кожен день, що дало підставу вважати, що buyback — це вимушений захід “Кернел” для порятунку своїх акцій.

До слова

Загальний стан речей “Кернел” погіршують два невирішених конфлікти. Перший з них стосується невиплати боргу близько 35 млн доларів Михайлу Стаднику і іншим продавцям “Стіомі-Холдинг”. Всупереч рішенням Лондонського суду засновник “Кернел” Андрій Веревський не платить за боргами. Окрім того, намагається ввести в оману міжнародні інстанції підробленими документами, про що недавно повідомили швейцарські ЗМІ.

Другий конфлікт стосується агрокомпанії “Агродім” сім’ї покійного нардепа Валерія Давиденка. Майже два десятки років компанією володів спочатку політик, а після - його мати, але після загадкової смерті Давиденка контроль над “Агродомом” усумнівний спосіб перейшов до людей Веревського. Сумнівний він хоча б тому, що Валентина Давиденко, мати покійного нардепа, не підтверджує підпис на договорі купівлі-продажу, за яким вона нібито продала акції людям Веревського. Також вона заявляє, що жодних грошей за акції “Агродома” люди Веревського їй не платили. Іншими словами, Валентина Давиденко заявляє про підробку документів. Своєю чергою правоохоронці вбачають у діях сторони Андрія Веревського ознаки рейдерства.