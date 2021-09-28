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Международные аналитики спрогнозировали неопределённое будущее для "Кернел" и предупредили об этом инвесторов

Международные аналитики спрогнозировали неопределённое будущее для "Кернел" и предупредили об этом инвесторов

Киев  •  УНН

 • 20005 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Международные аналитики дали советы действующим и потенциальным акционерам компании "Кернел", передает УНН со ссылкой на Simply Wall St.

Свой анализ именно этой компании они объяснили существенном ростом акций на Варшавской бирже за последние несколько месяцев.

Однако, в будущем компанию ожидает отрицательная доходность, уверены аналитики.

В связи с этим, они советуют действующим акционерам “Кернел” взвесить риски владения акциями.

“Учитывая неопределенность, связанную с отрицательной доходностью в будущем, это может быть подходящее время, чтобы снизить риск своего портфеля”, — говорится в сообщении.

Также эксперты дали несколько советов потенциальным акционерам компании, предупредив их о том, что в ближайшем будущем “Кернел” ожидает “высокая неопределенность”. Аналитики не рекомендуют покупать акции Кернел, называя их рост “краткосрочным”.

“Мы обнаружили три предупреждающих риска. Во-первых, ожидается, что прибыль "Кернел“ будет снижаться в среднем на 12,3% в год, в течение следующих 3 лет.

Во-вторых, "Кернел“ имеет высокий уровень долга.

В-третьих, компания имеет неустойчивый послужной список дивидендов”, — говорится в анализе.

Справка

Аналитики Simply Wall St помогают розничным инвесторам принять наилучшие решение по вложениям средств.

Дополнение

Добавим, что значительный рост акций “Кернел” на Варшавской бирже стал фиксироваться после объявления о buyback. Компания решила выкупить свои акции с биржи на 250 млн долларов. После публикации такого объявления, акции “Кернел” начали расти с 49 злотых до сегодняшних 60 злотых. Причём, до объявления buyback акции “Кернел” падали каждый день, что дало основание полагать, что buyback — это вынужденная мера “Кернел” для спасения своих акций. 

К слову

Общее положение “Кернел” ухудшают два неразрешенных конфликта. Первый из них касается невыплаты долга около 35 млн долларов Михаилу Стаднику и другим продавцам “Стиоми-Холдинг”. Вопреки решению Лондонского суда основатель “Кернел” Андрей Веревский не платит по долгам. Кроме того, пытается ввести в заблуждение международные инстанции поддельными документами, о чем недавно сообщили швейцарские СМИ. 

Второй конфликт касается агрокомпании “Агродом” семьи покойного нардепа Валерия Давыденко. Почти два десятка лет компанией владел сначала политик, а после - его мать, но после загадочной смерти Давыденко контроль над “Агродомом” в сомнительный способ перешёл к людям Веревского. Сомнительный он хотя бы потому, что Валентина Давыденко, мать покойного нардепа, не подтверждает подпись на договоре купле-продажи, по которому она якобы продала акции людям Веревского. Также она заявляет, что никаких денег за акции “Агродома” люди Веревского ей не платили. Иными словами, Валентина Давыденко заявляет о подлоге документов. В свою очередь правоохранители усматривают в действиях стороны Андрея Веревского признаки рейдерства. 

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