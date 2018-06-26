Міжнародна коаліція обстріляла Афганістан: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Щонайменше шестеро мирних жителів і сім бойовиків були вбиті в Афганістані в результаті двох авіаударів, нанесених очолюваною США і НАТО міжнародною коаліцією. Про це у вівторок Сіньхуа повідомила місцева влада, передає УНН.
Глава ради провінції Нурістан Саадулла Пайенда заявив, що на сході регіону безпілотник коаліції в понеділок увечері обстріляв будинок в районі Вайгал, в результаті загинули шість мирних жителів і четверо бойовиків руху "Талібан".
В районі Вата-Пур сусідній провінції Кунар три бойовики угруповання "Ісламська держава" були ліквідовані в понеділок вдень в результаті аналогічного авіаудару. Про це повідомила місцева поліція.
Афганські сили безпеки, а також війська міжнародної коаліції, в останні кілька місяців посилили наземні і повітряні удари по терористах на території країни.
Як повідомляв УНН, на сході Афганістану в місті Джелалабад як мінімум 18 мирних жителів були вбиті і ще 45 осіб були поранені в результаті атаки терориста-смертника.