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Міжнародна коаліція обстріляла Афганістан: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Щонайменше шестеро мирних жителів і сім бойовиків були вбиті в Афганістані в результаті двох авіаударів, нанесених очолюваною США і НАТО міжнародною коаліцією. Про це у вівторок Сіньхуа повідомила місцева влада, передає УНН.

Глава ради провінції Нурістан Саадулла Пайенда заявив, що на сході регіону безпілотник коаліції в понеділок увечері обстріляв будинок в районі Вайгал, в результаті загинули шість мирних жителів і четверо бойовиків руху "Талібан".

В районі Вата-Пур сусідній провінції Кунар три бойовики угруповання "Ісламська держава" були ліквідовані в понеділок вдень в результаті аналогічного авіаудару. Про це повідомила місцева поліція.

Афганські сили безпеки, а також війська міжнародної коаліції, в останні кілька місяців посилили наземні і повітряні удари по терористах на території країни.

Як повідомляв УНН, на сході Афганістану в місті Джелалабад як мінімум 18 мирних жителів були вбиті і ще 45 осіб були поранені в результаті атаки терориста-смертника.

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