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Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян і білорусів як нейтральних спортсменів

Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян і білорусів як нейтральних спортсменів

Київ • УНН

 • 254954 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо (IJF) ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під егідою організації в нейтральному статусі, пише УНН з посиланням на пресслужбу Об IJF.

Цитата

"Виконавчий комітет IJF ухвалив рішення дозволити спортсменам із росії та білорусі брати участь у змаганнях IJF як індивідуальним нейтральним атлетам", - ідеться в заяві.

Деталі

У комітеті заявили, що виконком IJF залучив незалежну авторитетну компанію для перевірки біографічних даних усіх осіб, запропонованих для участі, включно з контентом у соціальних мережах, з конкретним посиланням на військову пропаганду.
Зазначається, що лише ті спортсмени і персонал, які отримають допуск під час цього процесу перевірки, будуть розглядатися для участі в змаганнях виконавчим комітетом IJF.

Доповнення

25 квітня в Парламентській Асамблеї Ради Європи відбулися слухання щодо участі в Олімпіаді спортсменів Росії та Білорусі.

Виконавчий комітет ФІБА не допустив чоловічу збірну Росії до реєстрації на олімпійських пре-кваліфікаційних турнірах цього року перед Олімпіадою-2024.

Мінмолодьспорт опублікувало проєкт постанови, в якому планує позбавляти федерації статусу національних у разі участі їхніх спортсменів у змаганнях разом із росіянами та білорусами, а також запроваджувати персональні санкції проти них.

МОК розкритикував рішення України не дозволяти своїм спортсменам змагатися з росіянами у відбіркових змаганнях на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Зі свого боку, згідно зі спільною заявою, опублікованою британським урядом 21 лютого 2023 року, Сполучені Штати разом із понад 30 іншими країнами, включно з Канадою і більшою частиною Європи, підтримують заборону на участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

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