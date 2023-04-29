Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов

ukru
Эксклюзив
06:00 • 13145 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 100159 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 53635 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 115647 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 114784 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106150 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101233 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112555 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132509 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 177951 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 54324 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 41788 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 68017 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 57400 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 100523 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 177951 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 208736 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 149559 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 155971 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 192351 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 83412 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106490 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123207 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158666 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165372 просмотра
Актуальное
Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов

Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов

Киев • УНН

 • 254953 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу IJF.

Цитата

"Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из россии и беларуси участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных атлетов", - говорится в заявлении.

Детали

В комитете заявили, что исполком IJF привлек независимую авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных для участия, включая контент в социальных сетях, с конкретной ссылкой на военную пропаганду.
Отмечается, что лишь те спортсмены и персонал, которые получат допуск в ходе этого процесса проверки, будут рассматриваться для участия в соревнованиях исполнительным комитетом IJF.

Дополнение

25 апреля в Парламентской Ассамблее Совета Европы состоялись слушания относительно участия в Олимпиаде спортсменов россии и беларуси.

Исполнительный комитет ФИБА не допустил мужскую сборную россии к регистрации на олимпийских пре-квалификационных турнирах этого года перед Олимпиадой-2024.

Минмолодежьспорт опубликовало проект постановления, в котором планирует лишать федерации статуса национальных в случае участия их спортсменов в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами, а также вводить персональные санкции против них.

МОК раскритиковал решение Украины не позволять своим спортсменам соревноваться с россиянами в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В свою очередь, согласно совместному заявлению, опубликованному британским правительством 21 февраля 2023 года, Соединенные Штаты вместе с более чем 30 другими странами, включая Канаду и большую часть Европы, поддерживают запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы