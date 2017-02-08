Міжбанк закрився на рівні 26,89/26,92 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У середу на ринку експертного форекса за прямими заявками юридичних осіб ціни на американську валюту знизились, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 26.9000/27.0000. До закриття торгів ціни на американську валюту знизились 26,8900/26,9200.
Рубльовий ринок відкрився котируванням 0.4514/0.4534. До закриття торгів ціни піднялись до 0,4529/0,4537. В Росії курс долар-російський рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 59,4472 (-0.0700).
На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0640/1,0690.
Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 28.6593/28.7712. До закриття торгів ціни на євро становили — 28.6540/28.6915.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 13,44 млн дол.