Межбанк закрылся на уровне 26,89/26,92 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 26.9000/27.0000. К закрытию торгов цены на американскую валюту снизились 26,8900/26,9200.

Рублевый рынок открылся котировками 0.4514/0.4534. К закрытию торгов цены поднялись до 0,4529/0,4537. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 59,4472 (-0.0700).

На международном валютном рынке цены на на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0640/1,0690.

Рынок евро-гривна открылся котировками 28.6593/28.7712. К закрытию торгов цены на евро составляли - 28.6540/28.6915.

Напомним, как сообщал УНН, объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 13,44 млн долл.