Міжбанк відкрився на рівні 26,25/26,50 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 26,25/26,50 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,4050/0,4090, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 28,0980/28,3710.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0704/1,0706.
Як повідомляв УНН, 15 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,78/25,86 грн за долар.