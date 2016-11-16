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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20125 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Міжбанк відкрився на рівні 26,25/26,50 грн за долар

Міжбанк відкрився на рівні 26,25/26,50 грн за долар

Київ • УНН

 • 5839 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 26,25/26,50 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.

Ціни на російську валюту становили 0,4050/0,4090, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 28,0980/28,3710.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0704/1,0706.

Як повідомляв УНН, 15 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,78/25,86 грн за долар.

Українські Національні Новини

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