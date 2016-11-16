Межбанк открылся на уровне 26,25/26,50 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 26,25/26,50 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,4050/0,4090, котировки по евро-гривне установились на уровне 28,0980/28,3710.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0704/1,0706.
Как сообщал УНН, 15 ноября межбанк открылся на уровне 25,78/25,86 грн за доллар.