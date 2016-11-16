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15 марта, 19:03 • 109903 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151685 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128330 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121529 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107462 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102768 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98038 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127905 просмотра

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14 марта, 19:57 • 129111 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127515 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Межбанк открылся на уровне 26,25/26,50 грн за доллар

Межбанк открылся на уровне 26,25/26,50 грн за доллар

Киев • УНН

 • 5839 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 26,25/26,50 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.

Цены на российскую валюту составили 0,4050/0,4090, котировки по евро-гривне установились на уровне 28,0980/28,3710.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0704/1,0706.

Как сообщал УНН, 15 ноября межбанк открылся на уровне 25,78/25,86 грн за доллар.

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