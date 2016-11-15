Міжбанк відкрився на рівні 25,78/25,86 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,78/25,86 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,3935/0,3949, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,7805/287,8720. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0776/1,0778.
Як повідомляв УНН, 14 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,68/25,74 грн за долар.