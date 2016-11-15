Межбанк открылся на уровне 25,78/25,86 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,78/25,86 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,3935/0,3949, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,7805/287,8720. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0776/1,0778.
Как сообщал УНН, 14 ноября межбанк открылся на уровне 25,68/25,74 грн за доллар.