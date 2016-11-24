Міжбанк відкрився на рівні 25,55/25,65 грн за долар

Ціни на російську валюту становили 0,3951/0,3968, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 26,8915/27,0020.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0525/1,0527.

Як повідомляв УНН, 23 листопада відкрився на рівні 25,60/25,65 грн за долар.