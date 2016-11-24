Межбанк открылся на уровне 25,55 / 25,65 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0,3951 / 0,3968, котировки по евро-гривне установились на уровне 26,8915 / 27,0020.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0525 / 1,0527.

Как сообщал УНН, 23 ноября открылся на уровне 25,60 / 25,65 грн за доллар.