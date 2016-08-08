Міжбанк відкрився на рівні 24,80/24,83 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 24,80/24,83 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,3782/0,3847, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,4853 /27,5246.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,1084/1,1086.
Як повідомляв УНН, 5 серпня на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 24,79/24,83 грн за долар.