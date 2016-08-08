Межбанк открылся на уровне 24,80/24,83 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0,3782/0,3847, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,485/27,5246.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,1084/1,1086.

Как сообщал УНН, 5 августа на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 24,79/24,83 грн за доллар.