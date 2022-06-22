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Між Україною та Грузією виникла перепалка щодо заявки на вступ до ЄС

Між Україною та Грузією виникла перепалка щодо заявки на вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 128620 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, як пише Грузія.Online, звинуватив лідера фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давида Арахамію у нібито створенні перешкод на шляху ухвалення рішення щодо надання Грузії статусу кандидата в члени ЄС. Український депутат відповів, заявивши про вкиди і фейки, інформує УНН.

Цитата

"Одним із ініціаторів та партнерів (грузинської опозиції – ред.), я знаю це від європейських та американських колег, який наполегливо вимагав, щоб Грузія не отримала статусу кандидата, поряд з вами, дорогі опоненти, був представник уряду України та ваш друг Давид Арахамія. Європі фактично висунули ультиматум: якщо Грузія набуде статусу кандидата, ми будемо дуже розчаровані", — заявив Гарібашвілі, якого цитує Грузія.Online.

Відповідь Арахамії

Нардеп не змусив себе довго чекати і записав відеозвернення, нагадавши, що він навіть не був у Європі останнім часом.

"По-перше, у Європі Арахамія не був. По-друге, у США Арахамія безпосередньо займався тим, що обґрунтовував концепцію про те, що пан Іванішвілі, будучи олігархом проросійського плану, який має маріонетковий уряд, по суті підставляє звичайний грузинський народ, який хоче до Європи", - сказав Арахамія.

За його словами, влада України максимально допомагатиме Грузії стати членом ЄС.

"Не звертайте, будь ласка, уваги на відверті вкидання і фейки грузинського уряду, зокрема прем'єр-міністра, який поширює недостовірну інформацію просто на замовлення одного олігарха", - додав нардеп.

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