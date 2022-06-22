Между Украиной и Грузией возникла перепалка по заявке на вступление в ЕС

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, как пишет Грузия.Online, обвинил лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давида Арахамию в якобы создании препятствий на пути принятия решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Украинский депутат ответил, заявив о вбросах и фейках, информирует УНН.

Цитата

"Одним из инициаторов и партнеров (грузинской оппозиции – ред.), я знаю это от европейских и американских коллег, который настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, рядом с вами, дорогие оппоненты, был представитель правительства Украины и ваш друг Давид Арахамия. Европе фактически выдвинули ультиматум: если Грузия получит статус кандидата, мы будем очень разочарованы", — заявил Гарибашвили, которого цитирует Грузия.Online.

Ответ Арахамии

Нардеп не заставил себя долго ждать и записал видеообращение, напомнив, что он даже не был в Европе в последнее время.

"Во-первых, в Европе Арахамия не был. Во-вторых, в США Арахамия конкретно занимался тем, что обосновывал концепцию о том, что господин Иванишвили являясь олигархом про-российского плана который имеет марионеточное правительство, по-сути подставляет подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу", - сказал Арахамия.

По его словам, власти Украины максимально будут помогать Грузии стать членом ЕС.

"Не обращайте пожалуйста внимания на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности премьер-министра, который распространяет недостоверную информацию просто по заказу одного олигарха", - добавил нардеп.

Ранее 

В правительстве Грузии назвали ложью заявления о невыполнении западных санкций против рф.

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