Між Україною і Словенією відновлять авіасполучення – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Під час зустрічі Президент України Петро Порошенко домовився із президентом Словенії Борутом Пахором про відновлення авіаційного сполучення між Києвом і Любляною. Про це П.Порошенко заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словенії, передає кореспондент УНН.
“Ми домовилися про відновлення нового авіаційного сполучення між Любляною і Києвом”, — заявив Президент України.
Нагадаємо, 8 листопада Президент України Петро Порошенко розпочав свій перший офіційний візит до Республіки Словенія.