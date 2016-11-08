Между Украиной и Словенией восстановят авиасообщение - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во время встречи Президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Словении Борутом Пахором о восстановлении авиационного сообщения между Киевом и Любляной. Об этом П.Порошенко заявил во время брифинга по итогам встречи с президентом Словении, передает корреспондент УНН.
"Мы договорились о возобновлении нового авиационного сообщения между Любляной и Киевом", - заявил Президент Украины.
Напомним, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко начал свой первый официальный визит в Республику Словения.