Митників, які пропустили в Румунію 400 тис. доларів, відсторонили від роботи
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 травня. УНН. Митників, які не провели належного огляду автомобіля і допустили вивезення до Румунії 400 тисяч доларів США готівкою, відсторонили від виконання службових обов’язків. Про це УНН повідомила речниця Управління ДФС у Закарпатській області Алла Дацюк.
“Йдеться про старшого зміни та інспектора митного посту „Солотвино“. Стосовно них наказом керівництва відкрито дисциплінарне провадження, на час якого обох відсторонено від виконання службових обов’язків”, — розповіла А. Дацюк.
У понеділок близько 19:00 прикордонна поліція Румунії затримала двох громадян України, мешканців Тячівського району: 24-річного Михайла Йовдія та його дружину — 23-річну Олену Йовдій. Обоє перетнули українсько-румунський кордон на автомобілі Maserati у міжнародному пункті пропуску “Солотвино — Сігет Мармацієй”.
Прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб МП “Солотвино” Закарпатської митниці ДФС, які дозволили вивезти з території України в Румунію незадекларованими 400 тис. дол.