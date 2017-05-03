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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Таможенников, которые пропустили в Румынию 400 тыс. долларов, отстранили от работы

Киев • УНН

 • 14412 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 мая. УНН. Таможенников, которые не провели надлежащий осмотр автомобиля и допустили вывоз в Румынию 400 тысяч долларов США наличными, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Управления ГФС в Закарпатской области Алла Дацюк.

Таможенников, которые пропустили в Румынию 400 тыс. долларов, отстранили от работы

“Речь идет о старшем смены и инспекторе таможенного поста „Солотвино“. В отношении них приказом руководства открыто дисциплинарное производство, на время которого обеих отстранили от исполнения служебных обязанностей”, — рассказала А.Дацюк.

В понедельник около 19:00 пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины, жителей Тячевского района: 24-летнего Михаила Йовдия и его жену — 23-летнюю Елену Йовдий. Оба пересекли украинскую-румынскую границу на автомобиле Maserati в международном пункте пропуска “Солотвино — Сигет Мармацией”.

Прокуратурой начато уголовное производство в отношении должностных лиц МП “Солотвино” Закарпатской таможни ГФС, которые позволили вывезти с территории Украины в Румынию незадекларированными 400 тыс. долл.

Украинские Национальные Новости

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