Таможенников, которые пропустили в Румынию 400 тыс. долларов, отстранили от работы
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 мая. УНН. Таможенников, которые не провели надлежащий осмотр автомобиля и допустили вывоз в Румынию 400 тысяч долларов США наличными, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Управления ГФС в Закарпатской области Алла Дацюк.
“Речь идет о старшем смены и инспекторе таможенного поста „Солотвино“. В отношении них приказом руководства открыто дисциплинарное производство, на время которого обеих отстранили от исполнения служебных обязанностей”, — рассказала А.Дацюк.
В понедельник около 19:00 пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины, жителей Тячевского района: 24-летнего Михаила Йовдия и его жену — 23-летнюю Елену Йовдий. Оба пересекли украинскую-румынскую границу на автомобиле Maserati в международном пункте пропуска “Солотвино — Сигет Мармацией”.
Прокуратурой начато уголовное производство в отношении должностных лиц МП “Солотвино” Закарпатской таможни ГФС, которые позволили вывезти с территории Украины в Румынию незадекларированными 400 тыс. долл.