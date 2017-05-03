Таможенников, которые пропустили в Румынию 400 тыс. долларов, отстранили от работы

“Речь идет о старшем смены и инспекторе таможенного поста „Солотвино“. В отношении них приказом руководства открыто дисциплинарное производство, на время которого обеих отстранили от исполнения служебных обязанностей”, — рассказала А.Дацюк.

В понедельник около 19:00 пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины, жителей Тячевского района: 24-летнего Михаила Йовдия и его жену — 23-летнюю Елену Йовдий. Оба пересекли украинскую-румынскую границу на автомобиле Maserati в международном пункте пропуска “Солотвино — Сигет Мармацией”.

Прокуратурой начато уголовное производство в отношении должностных лиц МП “Солотвино” Закарпатской таможни ГФС, которые позволили вывезти с территории Украины в Румынию незадекларированными 400 тыс. долл.