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Митна реформа, посівна, рух опору: Корнієнко анонсував нове засідання Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Цього тижня планується проведення пленарного засідання Верховної Ради, на якому планують, зокрема, розглянути законопроекти щодо податкової та митної реформ, посівної. Про це в ефірі національного марафону повідомив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, передає УНН з посиланням на партію "Слуга народу".

Митна реформа, посівна, рух опору: Корнієнко анонсував нове засідання Ради

Цитата

"Зараз доопрацьовуємо порядок денний з тим, щоб це було максимально ефективне засідання", – повідомив Корнієнко.

Деталі

За його словами, зокрема, парламент планує розглянути продовження податкової та митної реформ. Зміни спрямовані на встановлені досконалого механізму майже безперешкодного ввезення з-за кордону нагальних зараз вантажів.

"Йдеться про гуманітарку, про товари першої необхідності, про продукти харчування, про паливо", – заявив він.

Також планується розглянути законопроєкт, який стосуються посівної.

"У нас буде великий законопроєкт, який унормовує діяльність земельних питань в воєнний час, щоб ми могли зараз нормально відсіятися, щоб наші аграрії могли нормально відпрацювати", – наголосив Корнієнко.

Крім того, Рада хоче внести суттєві зміни у законопроєкт про рух опору.

"Ми розуміємо, що у нас такі сили зараз будуть розвиватися. На жаль, в нас частина територій, де потрібна діяльність саме таких сил", – сказав перший віцеспікер.

Корнієнко додав, що народні депутати хочуть і підвищити кримінальну відповідальності за нецільове використання "гуманітарки".

Доповнення

Раніше голова парламенту Руслан Стефанчук повідомляв, що Верховна Рада може зібратися на чергове пленарне засідання вже цього тижня.

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