ВР може зібратися на пленарне засідання цього тижня - Стефанчук

Цитата

"Я не виключаю, що чергове зібрання в пленарному режимі можливе вже цього тижня, тому що ми працюємо. Ми працюємо взагалі щоденно. Щоденно ми працюємо на рівні комітетів…" - вказав Стефанчук.

Доповнення

15 березня нардепи збиралися у стінах Верховної Ради та ухвалили низку важливих для перемоги над російським окупантом рішень.