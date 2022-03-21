ВР може зібратися на пленарне засідання цього тижня - Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада може зібратися на чергове пленарне засідання вже цього тижня, заявив в ефірі телемарафону голова парламенту Руслан Стефанчук, пише УНН.
Цитата
"Я не виключаю, що чергове зібрання в пленарному режимі можливе вже цього тижня, тому що ми працюємо. Ми працюємо взагалі щоденно. Щоденно ми працюємо на рівні комітетів…" - вказав Стефанчук.
Доповнення
15 березня нардепи збиралися у стінах Верховної Ради та ухвалили низку важливих для перемоги над російським окупантом рішень.