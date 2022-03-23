Таможенная реформа, посевная, движение сопротивления: Корниенко анонсировал новое заседание Рады

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"Сейчас дорабатываем повестку дня с тем, чтобы это было максимально эффективное заседания", - сообщил Корниенко.

Детали

По его словам, в частности, парламент планирует рассмотреть продолжение налоговой и таможенной реформ. Изменения направлены на установленные механизмы почти беспрепятственного ввоза из-за рубежа насущных сейчас грузов.

"Речь идет о гуманитарке, о товарах первой необходимости, о продуктах питания, о топливе", - заявил он.

Также планируется рассмотреть законопроект, касающийся посевной.

"У нас будет большой законопроект, который нормирует деятельность земельных вопросов в военное время, чтобы мы могли нормально отсеяться, чтобы наши аграрии могли нормально отработать", - отметил Корниенко.

Кроме того, Рада хочет внести существенные изменения в законопроект о движении Сопротивления.

"Мы понимаем, что у нас такие силы сейчас будут развиваться. К сожалению, у нас часть территорий, где нужна деятельность именно таких сил", - сказал первый вицеспикер.

Корниенко добавил, что народные депутаты хотят и повысить уголовную ответственности за нецелевое использование "гуманитарки".

Дополнение

Ранее председатель парламента Руслан Стефанчук сообщал, что Верховная Рада может собраться на очередное пленарное заседание уже на этой неделе.