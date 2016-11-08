Місцевих чиновників на Закарпатті, які проігнорували протипаводкові заходи, притягнуть до адмінвідповідальності
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голів сільрад на Закарпатті, які не чистять канави, через що вода затоплює вулиці й двори, будуть притягувати до адміністративної відповідальності. Про це повідомили сьогодні, 8 листопада, у прес-службі Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН.
“Під час інтенсивних дощів вода з гір збирається в канави по узбіччях доріг і стікає в низовину, однак якщо канави захаращені гілками й сміттям, під мостовими переходами утворюються затори, які значно підвищують рівень води. Прориваючи такі штучні „плотини“, вода разом зі сміттям несеться на дороги і в селянські двори. Якби сільські ради й місцеві мешканці слідкували за рівчаками, наслідки паводка були б набагато меншими. Розчистка канав — обов’язок місцевих рад, який ті систематично не виконують. Більше того, в Перечинському районі техніку, за допомогою якої водники хотіли розчистити канаву від заторів, не пустили через свою ділянку місцеві селяни. Так далі тривати не може. Сільради зобов’язані чистити рівчаки (особливо у паводкові періоди), а тих, хто ігноруватиме цю роботу, будемо притягувати до адміністративної відповідальності й штрафувати”, — йдеться у заяві голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, яку сьогодні оприлюднила його прес-служба.
Як раніше повідомляв УНН, станом на вечір понеділка, 7 листопада, підрозділами УДСНС у Закарпатській області відкачано близько 3 тис. 380 кубометрів води з 40 дворогосподарств, підтоплених внаслідок тривалих дощів.