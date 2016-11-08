Местных чиновников на Закарпатье, которые проигнорировали противопаводковые мероприятия, привлекут к административной ответственности

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Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Глав сельсоветов на Закарпатье, которые не чистят канавы, из-за чего вода затапливает улицы и дворы, будут привлекать к административной ответственности. Об этом сообщили сегодня, 8 ноября, в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает корреспондент УНН.

"Во время интенсивных дождей вода с гор собирается в канавы по обочинам дорог и стекает в низину, однако если канавы забиты ветками и мусором, под мостовыми переходами образуются заторы, которые значительно повышают уровень воды. Прорывая такие искусственные "плотины", вода вместе с мусором несется на дороги и в крестьянские дворы. Если бы сельские советы и местные жители следили за оврагам, последствия паводка были бы намного меньше. Расчистка канав - обязанность местных советов, который те систематически не выполняют. Более того, в Перечинском районе технику, с помощью которой водники хотели расчистить канаву от пробок, не пустили через свой участок местные крестьяне. Так дальше продолжаться не может. Сельсоветы обязаны чистить канавы (особенно в паводковые периоды), а тех, кто будет игнорировать эту работу, будем привлекать к административной ответственности и штрафовать", - говорится в заявлении председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, которое сегодня обнародовала его пресс-служба.

Как ранее сообщал УНН, по состоянию на вечер понедельника, 7 ноября, подразделениями УГосЧС в Закарпатской области откачано около 3 тыс. 380 кубометров воды с 40 дворов, подтопленных в результате длительных дождей.

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