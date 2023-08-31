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Міськрада виділила кошти на будівництво та облаштування опорних пунктів в столиці

Міськрада виділила кошти на будівництво та облаштування опорних пунктів в столиці

Київ • УНН

 • 581429 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міськрада на своєму засіданні прийняла рішення щодо виділення коштів для будівництва та облаштування опорних пунктів у адміністративних межах Києва. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, пише УНН.

Цитата

«Вже понад 7 місяців як Київ не входить до зони можливих бойових дій. Але півтора року повномасштабної війни навчили нас головному – скажений ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну. А Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника.

За ініціативи КМВА на сьогоднішнє засідання міськради було внесене питання щодо додаткового фінансування інженерного обладнання найбільш важливих напрямків. Зокрема, йдеться про будівництво та облаштування опорних пунктів у адміністративних межах міста Київ» , - заявив Попко.

За його словами, депутати ухвалили рішення щодо виділення коштів з міської цільової програми «Захисник Києва».

Як зазначив Попко, питання зміцнення обороноздатності столиці є головним завданням Київської міської військової адміністрації та Угрупування сил і засобів оборони міста Києва.

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