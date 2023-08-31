Горсовет выделил средства на строительство и обустройство опорных пунктов в столице

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"Уже более 7 месяцев как Киев не входит в зону возможных боевых действий. Но полтора года полномасштабной войны научили нас главному - бешеный враг не откажется от своих планов уничтожить Украину. А Киев есть и будет приоритетной целью №1 для противника.

По инициативе КГВА на сегодняшнее заседание горсовета был внесен вопрос о дополнительном финансировании инженерного оборудования наиболее важных направлений. В частности, речь идет о строительстве и обустройстве опорных пунктов в административных границах города Киев", - заявил Попко.

По его словам, депутаты приняли решение о выделении средств из городской целевой программы "Защитник Киева".

Как отметил Попко, вопрос укрепления обороноспособности столицы является главной задачей Киевской городской военной администрации и Группировки сил и средств обороны города Киева.

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