Місія ООН задокументувала в Україні 89 порушень права на справедливий суд за 3 місяці

КИЇВ. 12 березня. УНН. У звітний період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала 89 порушень права на справедливий судовий розгляд. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.