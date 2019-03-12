Місія ООН задокументувала в Україні 89 порушень права на справедливий суд за 3 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У звітний період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала 89 порушень права на справедливий судовий розгляд. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
“У цьому звітному періоді ми задокументували 89 порушень права на справедливий судовий розгляд”, — зазначила вона.
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З її слів, такі порушення — це, зокрема, застосування тиску для отримання зізнань або підписання угод про визнання винуватості.
“Тривалі судові розгляди є системною проблемою в Україні. Наразі ситуація загострюється через брак суддів. Як результат, особи, затримані за звинуваченнями, пов’язаними з конфліктом, як тероризм чи посягання на територіальну цілісність України, проводять під вартою у досудовому порядку до кількох років”, — сказала Фрейзер.
Як повідомляв УНН, у звітний період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала 172 порушення прав людини по обидві сторони лінії зіткнення на Донбасі.
Нагадаємо, новим спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини стане колишній ірландський урядовець Еймон Гілмор.