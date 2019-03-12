Миссия ООН задокументировала в Украине 89 нарушений права на справедливый суд за 3 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В отчетный период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 89 нарушений права на справедливое судебное разбирательство. Об этом сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В этом отчетном периоде мы задокументировали 89 нарушений права на справедливое судебное разбирательство", - отметила она.
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По ее словам, такие нарушения - это, в частности, применение давления для получения признаний или подписание соглашений о признании виновности.
"Длительные судебные разбирательства являются системной проблемой в Украине. Сейчас ситуация обостряется из-за нехватки судей. Как результат, лица, задержанные по обвинениям, связанным с конфликтом, как терроризм или посягательство на территориальную целостность Украины, проводят под стражей в досудебном порядке до нескольких лет", - сказала Фрейзер.
Как сообщал УНН, в отчетный период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 172 нарушения прав человека по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.
Напомним, новым специальным представителем Европейского Союза по правам человека станет бывший ирландский чиновник Эймон Гилмор.