Миссия ООН задокументировала в Украине 89 нарушений права на справедливый суд за 3 месяца

"В этом отчетном периоде мы задокументировали 89 нарушений права на справедливое судебное разбирательство", - отметила она.

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По ее словам, такие нарушения - это, в частности, применение давления для получения признаний или подписание соглашений о признании виновности.

"Длительные судебные разбирательства являются системной проблемой в Украине. Сейчас ситуация обостряется из-за нехватки судей. Как результат, лица, задержанные по обвинениям, связанным с конфликтом, как терроризм или посягательство на территориальную целостность Украины, проводят под стражей в досудебном порядке до нескольких лет", - сказала Фрейзер.

Как сообщал УНН, в отчетный период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 172 нарушения прав человека по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, новым специальным представителем Европейского Союза по правам человека станет бывший ирландский чиновник Эймон Гилмор.