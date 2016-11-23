Місія ОБСЄ констатувала зменшення порушень "режиму тиші" на Донеччині

“СММ констатувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, якщо порівнювати з 20 листопада (118 вибухів супроти близько 470)”, — йдеться у звіті.

Також у звіті зазначено, що 72 із цих вибухів були зафіксовані в районі Авдіївки та донецького аеропорту.