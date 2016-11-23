Місія ОБСЄ констатувала зменшення порушень "режиму тиші" на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія 21 листопада констатувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“СММ констатувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, якщо порівнювати з 20 листопада (118 вибухів супроти близько 470)”, — йдеться у звіті.
Також у звіті зазначено, що 72 із цих вибухів були зафіксовані в районі Авдіївки та донецького аеропорту.