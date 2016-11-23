Миссия ОБСЕ констатировала уменьшение нарушений "режима тишины" в Донецкой области

"СММ констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, если сравнивать с 20 ноября (118 взрывов против около 470)", - говорится в отчете.

Также в отчете указано, что 72 из этих взрывов были зафиксированы в районе Авдеевки и донецкого аэропорта.