Миссия ОБСЕ констатировала уменьшение нарушений "режима тишины" в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия 21 ноября констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"СММ констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, если сравнивать с 20 ноября (118 взрывов против около 470)", - говорится в отчете.
Также в отчете указано, что 72 из этих взрывов были зафиксированы в районе Авдеевки и донецкого аэропорта.