Мін'юсті: Україна не має виконувати додаткових зобов’язань для отримання “безвізу”

“Перед Україною в рамках переговорного процесу щодо отримання безвізового режиму з ЄС було поставлено безпрецедентну кількість вимог Європейської комісії — понад 50. Зі свого боку наша країна виконали абсолютно всі зобов’язання, взяті на себе в рамках даного процесу. Тож нині ми очікуємо на відповідне рішення з боку європейської сторони”, — сказано в повідомленні.

Водночас, у Мінюсті зазначили, що будь-які заяви, які стосуються можливості з боку України взяти на себе додаткові зобов’язання в рамках отримання “безвізу”, є лише особистою думкою їхніх авторів.

Нагадаємо, 28 листопада заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов на своїй сторінці у Facebook написав, що заради отримання безвізового режиму з ЄС Україна могла б взяти на себе квоту Нідерландів на розселення сирійських біженців.