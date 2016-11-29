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Мін'юсті: Україна не має виконувати додаткових зобов’язань для отримання “безвізу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Мін'юсті заявили, що Україна виконали абсолютно всі зобов’язання для отримання безвізового режиму з ЄС, і наразі очікує на відповідне рішення з боку європейської сторони. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінюсту.

Мін'юсті: Україна не має виконувати додаткових зобов’язань для отримання “безвізу”

“Перед Україною в рамках переговорного процесу щодо отримання безвізового режиму з ЄС було поставлено безпрецедентну кількість вимог Європейської комісії — понад 50. Зі свого боку наша країна виконали абсолютно всі зобов’язання, взяті на себе в рамках даного процесу. Тож нині ми очікуємо на відповідне рішення з боку європейської сторони”, — сказано в повідомленні.

Водночас, у Мінюсті зазначили, що будь-які заяви, які стосуються можливості з боку України взяти на себе додаткові зобов’язання в рамках отримання “безвізу”, є лише особистою думкою їхніх авторів.

Нагадаємо, 28 листопада заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов на своїй сторінці у Facebook написав, що заради отримання безвізового режиму з ЄС Україна могла б взяти на себе квоту Нідерландів на розселення сирійських біженців.

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