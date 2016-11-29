Минюсте: Украина не должна выполнять дополнительные обязательства для получения "безвиза"

"Перед Украиной в рамках переговорного процесса по получению безвизового режима с ЕС было поставлено беспрецедентное количество требований Европейской комиссии - более 50. Со своей стороны наша страна выполнила абсолютно все обязательства, взятые на себя в рамках данного процесса. Поэтому сейчас мы ожидаем соответствующего решения со стороны европейской стороны", - сказано в сообщении.

В то же время, в Минюсте отметили, что любые заявления, касающиеся возможности со стороны Украины взять на себя дополнительные обязательства в рамках получения "безвиза", являются лишь личным мнением их авторов.

Напомним, 28 ноября заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов на своей странице в Facebook написал, что ради получения безвизового режима с ЕС Украина могла бы взять на себя квоту Нидерландов на расселение сирийских беженцев.